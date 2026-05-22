РФБ сделала заявление после ДТП со смертельным исходом

Российская федерация баскетбола (РФБ) выразила поддержку игрокам и персоналу пермской команды «Бионорд Про», попавшей в ДТП в Челябинской области.

«Российская федерация баскетбола выражает поддержку и желает скорейшего выздоровления игрокам и персоналу команды «Бионорд Про». Сегодня утром автобус с игроками попал в аварию в Челябинской области, команда возвращалась из Магнитогорска в Пермь. Игроки получили лёгкие травмы и были доставлены в больницу, где им оказали первую помощь. Выражаем соболезнования родственникам и близким водителя автобуса, он погиб на месте», — говорится в заявлении РФБ.

Ранее СК по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП.