Тренер «Зенита» Радоньич высказался о пятом матче полуфинальной серии с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал предстоящий пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится 22 мая в Казани. «Зенит» лидирует в серии до четырёх побед (3-1). В случае победы петербургский клуб станет первым финалистом плей-офф Единой лиги.

«Нас ждёт пятая встреча с УНИКСом. Мы снова должны быть готовы к тяжёлой и физической игре, играть с хорошей энергией, с достаточной концентрацией. Мы проанализировали последние две игры, ещё раз поговорим перед матчем о нашем плане, выйдем на площадку и выложимся по максимуму. Мы будем рады увидеть каждого болельщика «Зенита» на трибунах в Казани, но также приглашаю всех в фан-зону в Академии баскетбола. Нам нужна ваша поддержка!» — приводит слова Радоньича официальный сайт «Зенита».