Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Радоньич высказался о пятом матче полуфинальной серии с УНИКСом

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал предстоящий пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится 22 мая в Казани. «Зенит» лидирует в серии до четырёх побед (3-1). В случае победы петербургский клуб станет первым финалистом плей-офф Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ждёт пятая встреча с УНИКСом. Мы снова должны быть готовы к тяжёлой и физической игре, играть с хорошей энергией, с достаточной концентрацией. Мы проанализировали последние две игры, ещё раз поговорим перед матчем о нашем плане, выйдем на площадку и выложимся по максимуму. Мы будем рады увидеть каждого болельщика «Зенита» на трибунах в Казани, но также приглашаю всех в фан-зону в Академии баскетбола. Нам нужна ваша поддержка!» — приводит слова Радоньича официальный сайт «Зенита».

