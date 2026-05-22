Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Владислав Голдин: надеюсь, баскетбол не будут сильно менять и извращаться

25-летний центровой «Майами Хит» Владислав Голдин поделился мнением о возможных изменениях в правилах баскетбола в будущем. Игрок признался, что не поддерживает радикальные нововведения и надеется, что игра сохранит свою суть.

— Что ждёшь от баскетбола в будущем? Может быть, введение четырёхочковой линии?
— Надеюсь, что баскетбол сильно не будут менять и извращаться. В G-лиге сделали изменения в штрафных бросках: пробивают один бросок за два очка. Даже если фолят на трёхочковом, то всё равно ты бросаешь один бросок за три очка. Надеюсь, что такое не будут вводить в НБА, – сказал Голдин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Читайте интервью с центровым «Майами Хит» Владиславом Голдиным на «Чемпионате».
