Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владислав Голдин ответил на вопрос, что ему не нравится в США

Владислав Голдин ответил на вопрос, что ему не нравится в США
Комментарии

25-летний российский центровой клуба НБА «Майами Хит» Владислав Голдин поделился мнением о нюансах жизни в США.

— Ты в США уже шесть лет. Я как-то общался с Павлом Дашиным — он играет в футбол в университете в США. На вопрос, что больше всего не нравится в США, он сказал — открытое ношение оружия. Отметил ли ты для себя за это время, что тебе не нравится в США?
— На самом деле я очень расслаблен в плане того, что мне не нравится или напрягает. Я просто живу и наслаждаюсь здесь и сейчас. Ношение оружия? Кто-то носит, кто-то нет. Понятное дело, нужно понимать, что у кого-то есть оружие. Сказать, что мне это нравится или нет… У меня особого мнения нет. Более или менее — мне всё нравится, – сказал Голдин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Читайте интервью с центровым «Майами Хит» Владиславом Голдиным на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Одно слово: «Как?» Голдин — о встрече с Дюрантом, игре в НБА и планах на будущее
Эксклюзив
«Одно слово: «Как?» Голдин — о встрече с Дюрантом, игре в НБА и планах на будущее

Игроки «Майами» поздравили Голдина с первыми очками в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android