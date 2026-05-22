Владислав Голдин ответил на вопрос, что ему не нравится в США

25-летний российский центровой клуба НБА «Майами Хит» Владислав Голдин поделился мнением о нюансах жизни в США.

— Ты в США уже шесть лет. Я как-то общался с Павлом Дашиным — он играет в футбол в университете в США. На вопрос, что больше всего не нравится в США, он сказал — открытое ношение оружия. Отметил ли ты для себя за это время, что тебе не нравится в США?

— На самом деле я очень расслаблен в плане того, что мне не нравится или напрягает. Я просто живу и наслаждаюсь здесь и сейчас. Ношение оружия? Кто-то носит, кто-то нет. Понятное дело, нужно понимать, что у кого-то есть оружие. Сказать, что мне это нравится или нет… У меня особого мнения нет. Более или менее — мне всё нравится, – сказал Голдин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

