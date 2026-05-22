Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кливленд» отказался включать Мобли в потенциальный обмен Адетокунбо — Basket News

«Кливленд» отказался включать Мобли в потенциальный обмен Адетокунбо — Basket News
Комментарии

«Кливленд Кавальерс» отклонил предложение «Милуоки Бакс» по обмену греческого форварда Янниса Адетокунбо. Стороны обсуждали возможность перехода в «Милуоки» бывшего обладателя награды «Лучший оборонительный игрок года» Эвана Мобли, но «Кливленд» не захотел расставаться со своим игроком.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Бакс» открыты к обсуждению обмена греческого форварда. Среди потенциальных претендентов называются «Майами Хит», «Миннесота Тимбервулвз», «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Кливленд» под мощным давлением. «Нью-Йорк» уверенно идёт к финалу НБА!
«Кливленд» под мощным давлением. «Нью-Йорк» уверенно идёт к финалу НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android