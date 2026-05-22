«Кливленд» отказался включать Мобли в потенциальный обмен Адетокунбо — Basket News

«Кливленд Кавальерс» отклонил предложение «Милуоки Бакс» по обмену греческого форварда Янниса Адетокунбо. Стороны обсуждали возможность перехода в «Милуоки» бывшего обладателя награды «Лучший оборонительный игрок года» Эвана Мобли, но «Кливленд» не захотел расставаться со своим игроком.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Бакс» открыты к обсуждению обмена греческого форварда. Среди потенциальных претендентов называются «Майами Хит», «Миннесота Тимбервулвз», «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».