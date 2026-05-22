Владислав Голдин — после первого сезона в НБА: понимаю, насколько всё было круто

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин поделился эмоциями от своего дебютного сезона в НБА. Спортсмен принял участие в девяти матчах, в которых в среднем набирал 0,8 очка, совершал один подбор и отдавал 0,3 передачи.

— Какие у тебя впечатления остались об этом сезоне в НБА?

— Великолепные! Хотелось, конечно, сыграть чуточку больше. Хотелось испытать больше каких-то моментов. Но сейчас понимаю, насколько всё было круто. Не так много людей могут сказать: «Я был там, где я был, — сказал Голдин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Читайте интервью с центровым «Майами Хит» Владиславом Голдиным на «Чемпионате».

Голдин показал, как готовится к сезону в НБА в бане: