«Я боюсь». Голдин предположил, с какими проблемами столкнётся Майами в ходе ЧМ по футболу

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин поделился мнением по поводу предстоящего чемпионата мира по футболу — 2026, который пройдёт в США. Баскетболист отметил, что инфраструктура Майами может не справиться с возросшим потоком туристов.

— Хотелось поговорить с тобой про футбол. США одна из трёх стран, которая примет чемпионат мира. Чувствуешь приближение футбольного праздника?

— Я боюсь, какие пробки там будут! Потому что Майами и так славится не самым быстрым движением. Если там начнутся пробки, наверное, я на время чемпионата мира буду сидеть либо в зале, либо дома, — сказал Голдин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

