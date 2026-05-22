Владислав Голдин: могу играть в «Майами», чувствую

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин оценил свои шансы закрепиться в команде на следующий сезон. В настоящий момент спортсмен находится на двустороннем контракте. В своём дебютном году в лиге Владислав принял участие в девяти матчах, проводя на паркете в среднем 2,7 минуты и набирая 0,8 очка за встречу.

— Наверняка в голове есть какой-то план?

— Я чувствую, что могу доказать, что я могу играть в «Майами». Могу дать то, что им нужно. Но, опять же, это не совсем моё решение, как первогодки в лиге, который сыграл только девять игр. Это будет больше тренерское решение. При этом я уверен, что я могу помочь: что «Майами», что любой команде в НБА, — сказал Голдин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

