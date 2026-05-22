Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владислав Голдин назвал сумму для комфортной жизни в Майами

Владислав Голдин назвал сумму для комфортной жизни в Майами
Комментарии

Центровой «Майами Хит» Владислав Голдин поделился мнением о сумме, которая была бы достаточна для комфортной жизни в Майами. По словам баскетболиста, многое зависит от образа жизни и повседневных трат.

— Был период, когда спортсменов спрашивали, сколько денег им нужно для комфортной жизни в том или ином городе России. Можешь ли ты назвать, какая сумма тебе нужна в Майами?
— Всё сильно зависит от того, как ты живёшь, на что деньги тратишь. Допустим, если ты заказываешь много еды в доставке, а в США доставка стоит намного дороже. Плюс 15-20 процентов сверху. Если заказывать, то выходит дорого. Если не заказывать, то, думаю, можно… Сейчас подумаю. Точных цифр не знаю, но в районе $ 7 тыс. в месяц в Майами можно жить.

— Это включая квартиру, еду и какой-то досуг?
— Да. Зависит сильно от квартиры. Если снимать прям перед залом, то только одна квартира выйдет на семь тысяч. Если уезжать и искать более выгодные варианты, то можно в семь тысяч уложиться. Назову сумму в $ 7-10 тыс. в месяц, — сказал Голдин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Плей-офф НБА — календарь
Плей-офф НБА — сетка
Читайте интервью с центровым «Майами Хит» Владиславом Голдиным на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Одно слово: «Как?» Голдин — о встрече с Дюрантом, игре в НБА и планах на будущее
Эксклюзив
«Одно слово: «Как?» Голдин — о встрече с Дюрантом, игре в НБА и планах на будущее

Голдин показал, как готовится к сезону в НБА в бане:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android