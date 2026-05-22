Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Можно спорить, кто первый». Игрок НБА Влад Голдин высказался о Месси

«Можно спорить, кто первый». Игрок НБА Влад Голдин высказался о Месси
Комментарии

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин поделился мнением о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси. Баскетболист признался, что не слишком внимательно следит за футболом, однако считает Месси одной из главных легенд в этом виде спорта.

— Не могу обойтись без вопроса про «Интер Майами» и Лионеля Месси. Следишь за футболом?
— Скажу честно, не особо слежу. Для меня этот вид спорта немного долгий. Но Месси — одна из неоспоримых легенд. Можно спорить: кто первый, а кто нет. Но Месси один из игроков, кто меняет футбол, — сказал Голдин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Плей-офф НБА — календарь
Плей-офф НБА — сетка
Читайте интервью с центровым «Майами Хит» Владиславом Голдиным на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Одно слово: «Как?» Голдин — о встрече с Дюрантом, игре в НБА и планах на будущее
Эксклюзив
«Одно слово: «Как?» Голдин — о встрече с Дюрантом, игре в НБА и планах на будущее

Игроки «Майами» поздравили Голдина с первыми очками в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android