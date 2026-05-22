«Можно спорить, кто первый». Игрок НБА Влад Голдин высказался о Месси

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин поделился мнением о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси. Баскетболист признался, что не слишком внимательно следит за футболом, однако считает Месси одной из главных легенд в этом виде спорта.

— Не могу обойтись без вопроса про «Интер Майами» и Лионеля Месси. Следишь за футболом?

— Скажу честно, не особо слежу. Для меня этот вид спорта немного долгий. Но Месси — одна из неоспоримых легенд. Можно спорить: кто первый, а кто нет. Но Месси один из игроков, кто меняет футбол, — сказал Голдин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

