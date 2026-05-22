«Чтобы позвонить и пообщаться — такого нет». Владислав Голдин — о Егоре Дёмине

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин высказался о соотечественнике Егоре Дёмине, который также выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Бруклин Нетс». По словам игрока, разница в возрасте заметно влияет на их общение и взаимодействие. Голдину в мае исполнилось 25 лет, а Дёмину в марте — 20.

— У нас с Егором шесть лет разницы. В данный момент это всё-таки играет большую разницу. Чувствуется прилично. Когда играли в «Мартовском безумии», конечно, общались. Но чтобы позвонить и пообщаться — такого нет, — сказал Голдин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

