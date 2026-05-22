Главная Баскетбол Новости

«Понравилось, как они рубились». Игрок НБА Голдин — о матче плей-офф Единой лиги

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин оценил уровень жёсткости в Национальной баскетбольной ассоциации. По словам игрока, ему импонирует более плотный и контактный баскетбол. Также спортсмен поделился впечатлениями от просмотра матча плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань».

— Что можешь сказать о жёсткости игры в НБА? Многие говорят, что в 90-е были зарубы, а сейчас они начинаются только в плей-офф.
— Эта разница всегда ощутима. Так и есть. В НБА приоритет нападающим. Я смотрел сейчас ЦСКА с «Локомотивом-Кубань» — мне понравилось, как они рубились и какие были свистки. Мне как фанату более детального баскетбола очень понравилось. Мне кажется, что в НБА можно было играть чуточку жёстче. Но в плей-офф играют великолепно, — сказал Голдин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Плей-офф НБА — календарь
Плей-офф Единой лиги — календарь
Читайте интервью с центровым «Майами Хит» Владиславом Голдиным на «Чемпионате».
