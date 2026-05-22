«Одно слово: «Как?» Голдин раскрыл, кто из игроков НБА произвёл самое большое впечатление
Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин рассказал, кто из звёзд Национальной баскетбольной ассоциации произвёл на него самое сильное впечатление. По словам игрока, это 37-летний лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант.
— Кто на тебя из звёзд НБА произвёл самое большое впечатление?
— Кевин Дюрант. Я не понимаю, как это происходит. До сих пор. Что он может сделать — у меня не укладывается в два-три слова. В одно укладывается: «Как?» — сказал Голдин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.
Читайте интервью с центровым «Майами Хит» Владиславом Голдиным на «Чемпионате».
Реакция Кевина Дюранта на обмен в «Хьюстон»:
Комментарии