Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Денвера» Валанчюнас высказался о своём будущем в команде

Центровой «Денвера» Валанчюнас высказался о своём будущем в команде
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Йонас Валанчюнас прокомментировал своё будущее в клубе, заявив, что оно находится в руках руководства команды.

«Мы закончили на горькой ноте. Это был разочаровывающий сезон. Мы не этого хотели и не так ожидали его завершить. Как говорится, сейчас уже ничего не изменить. Нам просто нужно смотреть вперёд, на следующий сезон. Всегда есть надежда. Мы посмотрим, какие шаги и решения предпримет руководство. Всё в их руках. Прямо сейчас работа идёт в офисе — они занимаются делами. Посмотрим, что они решат», — приводит слова Валанчюнаса Basket News.

Йонасу Валанчюнасу 33 года. Литовский баскетболист начал профессиональную карьеру в 2008 году, с 2012-го выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где представлял такие команды, как «Торонто Рэпторс», «Мемфис Гриззлиз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Вашингтон Уизардс» и «Сакраменто Кингз».

В нынешнем сезоне НБА Валанчюнас провёл 65 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 8,7 очка, делая 5,1 подбора и 1,2 передачи при 58,2% реализации с игры.

Сейчас читают:
Йонас Валанчюнас может покинуть «Денвер» и вернуться в Евролигу летом — Basket News
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android