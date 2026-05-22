Центровой «Денвера» Валанчюнас высказался о своём будущем в команде

Центровой «Денвер Наггетс» Йонас Валанчюнас прокомментировал своё будущее в клубе, заявив, что оно находится в руках руководства команды.

«Мы закончили на горькой ноте. Это был разочаровывающий сезон. Мы не этого хотели и не так ожидали его завершить. Как говорится, сейчас уже ничего не изменить. Нам просто нужно смотреть вперёд, на следующий сезон. Всегда есть надежда. Мы посмотрим, какие шаги и решения предпримет руководство. Всё в их руках. Прямо сейчас работа идёт в офисе — они занимаются делами. Посмотрим, что они решат», — приводит слова Валанчюнаса Basket News.

Йонасу Валанчюнасу 33 года. Литовский баскетболист начал профессиональную карьеру в 2008 году, с 2012-го выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где представлял такие команды, как «Торонто Рэпторс», «Мемфис Гриззлиз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Вашингтон Уизардс» и «Сакраменто Кингз».

В нынешнем сезоне НБА Валанчюнас провёл 65 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 8,7 очка, делая 5,1 подбора и 1,2 передачи при 58,2% реализации с игры.