Тренер сборной Сербии Алимпиевич: Йокич сыграет за Сербию в июле и августе

Главный тренер сборной Сербии Душан Алимпиевич раскрыл планы звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. Трёхкратный MVP НБА примет участие в обоих квалификационных окнах чемпионата мира-2027 — в июле и августе.

«Никола Йокич должен быть на обоих квалификационных окнах чемпионата мира — в июле и августе», — приводит слова Алимпиевича Mozzart Sport.

Йокич в прошедшем сезоне НБА набирал в среднем 27,5 очка, делал 12,9 подбора и 10,6 передачи за 71 матч. «Денвер» вылетел в первом раунде плей-офф от «Миннесоты Тимбервулвз» (2-4).

Сборная Сербии сыграет 2 июля со Швейцарией, а затем 5 июля в Белграде с Боснией и Герцеговиной.