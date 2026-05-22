Тренер «Нью-Йорка» Браун прокомментировал вторую победу в серии с «Кливлендом»

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун прокомментировал победу своей команды над «Кливленд Кавальерс» (109:93) во втором матче финала Восточной конференции, отметив значительную разницу в количестве штрафных бросков.

«Я не знаю, что делать с линией штрафных. Во второй половине было 20 против шести. Мы вернёмся и посмотрим запись, и, возможно, мы фолили, но это довольно большое несоответствие, когда речь идёт о 20-6 по штрафным. Возможно, мы фолили, а они — нет, я не знаю», — приводит слова Брауна Basket News.

Следующая встреча в этой серии состоится в ночь на 24 мая. «Нью-Йорк Никс» ведёт в серии со счётом 2-0.