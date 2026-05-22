Тренер «Нью-Йорка» Браун прокомментировал вторую победу в серии с «Кливлендом»

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун прокомментировал победу своей команды над «Кливленд Кавальерс» (109:93) во втором матче финала Восточной конференции, отметив значительную разницу в количестве штрафных бросков.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 93
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Харт - 26, Брансон - 19, Бриджес - 19, Таунс - 18, Ануноби - 14, Макбрайд - 5, Кларксон - 4, Робинсон - 4, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Шамет, Диавара, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Харден - 18, Мобли - 14, Аллен - 13, Страс - 5, Меррилл - 4, Шрёдер - 4, Тайсон - 4, Уэйд - 3, Томлин - 2, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор

«Я не знаю, что делать с линией штрафных. Во второй половине было 20 против шести. Мы вернёмся и посмотрим запись, и, возможно, мы фолили, но это довольно большое несоответствие, когда речь идёт о 20-6 по штрафным. Возможно, мы фолили, а они — нет, я не знаю», — приводит слова Брауна Basket News.

Следующая встреча в этой серии состоится в ночь на 24 мая. «Нью-Йорк Никс» ведёт в серии со счётом 2-0.

