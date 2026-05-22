Инсайдер: Ван Ганди — один из главных кандидатов на пост главного тренера «Портленда»

Бывший главный тренер «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс» и аналитик ESPN Джефф Ван Ганди вошёл в число главных кандидатов на пост главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом сообщает инсайдер Крис Хейнс.

«Портленд» официально запросил разрешение на собеседование с Ван Ганди, который в настоящее время работает ассистентом Тайрона Лю в «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее 66-летний специалист также был старшим консультантом в «Бостон Селтикс» и внёс вклад в чемпионство команды в 2024 году. Кроме того, Ван Ганди считается одним из главных кандидатов на вакантную должность главного тренера «Орландо Мэджик».