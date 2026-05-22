Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: Ван Ганди — один из главных кандидатов на пост главного тренера «Портленда»

Инсайдер: Ван Ганди — один из главных кандидатов на пост главного тренера «Портленда»
Комментарии

Бывший главный тренер «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс» и аналитик ESPN Джефф Ван Ганди вошёл в число главных кандидатов на пост главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом сообщает инсайдер Крис Хейнс.

«Портленд» официально запросил разрешение на собеседование с Ван Ганди, который в настоящее время работает ассистентом Тайрона Лю в «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее 66-летний специалист также был старшим консультантом в «Бостон Селтикс» и внёс вклад в чемпионство команды в 2024 году. Кроме того, Ван Ганди считается одним из главных кандидатов на вакантную должность главного тренера «Орландо Мэджик».

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сейчас читают:
«Это не российские хоккеисты». Босс купил клуб НБА за $ 4 млрд и стал экономить на всём
«Это не российские хоккеисты». Босс купил клуб НБА за $ 4 млрд и стал экономить на всём
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android