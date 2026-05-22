Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Роман Ротенберг оценил уровень российского баскетбола

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о российском баскетболе.

— Какие у вас впечатления от российского баскетбола? От уровня Единой лиги ВТБ?
— Я очень люблю баскетбол! Это очень динамичный вид спорта, приближённый к хоккею. Всегда с удовольствием посещаю баскетбольные матчи. Ребята у нас играют замечательно. И дети у нас в академии хоккея «Красная Машина» тоже играют в баскетбол. Мы все и всегда играем в баскетбол. Потому что хоккей и баскетбол — очень близкие виды спорта. Динамика, скорость принятия решения — всё очень близко.

— А по уровню что скажете?
— Я считаю, что у нас очень высокий уровень баскетбола. Несколько лет назад был на финале «Зенит» — ЦСКА. И считаю, что всё стало ещё быстрее и лучше, — приводит слова Ротенберга портал Legalbet.

