«Бостон Селтикс» поздравил Саку с чемпионством «Арсенала» в АПЛ

Баскетбольная команда «Бостон Селтикс» поздравила вингера «Арсенала» Букайо Саку с досрочным чемпионством лондонского клуба в английской Премьер-лиге.

На фотографии с постом в социальных сетях форвард «Селтикс» Джейлен Браун обменялся футболками с нападающим.

Фото: Пресс-служба «Бостон Селтикс»

«Респект чемпиону Премьер-лиги. Поздравляю, @BukayoSaka87», — пишет аккаунт команды в социальной сети X.

«Арсенал» стал чемпионом Англии за тур до завершения сезона. Лондонский клуб обеспечил себе титул после того, как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» в предпоследнем туре. В 37 матчах АПЛ «Арсенал» набрал 82 очка. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составил четыре очка, что лишило команду шансов на чемпионство.

Для «Арсенала» это первое чемпионство Англии с сезона-2003/2004.