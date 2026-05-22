Игрок НБА воспользовался общественным туалетом во время матча плей-офф

20-летний американский форвард «Сан-Антонио Спёрс» Картер Брайант воспользовался общественным туалетом во время перерыва матча стадии 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер». Игра состоялась вчера, 21 мая, и завершилась со счётом 122:113 в пользу клуба из Оклахомы. Таким образом, счёт в серии стал равен 1-1.

Болельщики не могли поверить своим глазам, когда застали Брайанта в туалете.

В минувшем регулярном сезоне НБА американский баскетболист принял участие в 71 встрече. В среднем за игру Картер набирал 4,2 очка, делал 2,5 подбора, а также отдавал 0,7 передачи.