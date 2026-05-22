Игрок НБА воспользовался общественным туалетом во время матча плей-офф
20-летний американский форвард «Сан-Антонио Спёрс» Картер Брайант воспользовался общественным туалетом во время перерыва матча стадии 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер». Игра состоялась вчера, 21 мая, и завершилась со счётом 122:113 в пользу клуба из Оклахомы. Таким образом, счёт в серии стал равен 1-1.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
122 : 113
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Карузо - 17, Холмгрен - 13, Маккейн - 12, Уоллес - 12, Митчелл - 10, Хартенштайн - 10, Дорт - 8, Уильямс - 6, Уильямс - 4, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 25, Васселл - 22, Вембаньяма - 21, Харпер - 12, Джонсон - 10, Шампани - 8, Маклафлин - 6, Барнс - 5, Корнет - 4, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Болельщики не могли поверить своим глазам, когда застали Брайанта в туалете.
В минувшем регулярном сезоне НБА американский баскетболист принял участие в 71 встрече. В среднем за игру Картер набирал 4,2 очка, делал 2,5 подбора, а также отдавал 0,7 передачи.
