Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн — о вылете в плей-офф: считаю, «Оклахома» просто оказалась талантливее нас

Леброн — о вылете в плей-офф: считаю, «Оклахома» просто оказалась талантливее нас
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о причинах поражения команды во втором раунде плей-офф НБА от «Оклахома-Сити Тандер». Калифорнийский клуб всухую уступил действующим чемпионам со счётом 0-4 в серии.

«Если понимать, что произошло в этом сезоне, то мы бились и выжали максимум из возможностей нашей команды. Однако если быть до конца честными, нас просто превзошли в таланте. Нас не перебегали. Не перебороли физически. Не переиграли за счёт ума. Я считаю, что «Оклахома-Сити Тандер» просто оказалась талантливее нас. У них просто намного больше таланта.

Да, возможно, было несколько владений, где мог лучше сработать баскетбольный IQ, но такое происходит по ходу любой игры. Это касается обеих команд. Думаю, были и моменты, когда уже мы переигрывали их за счёт понимания игры. Однако в конечном итоге мы уступили именно в таланте. У «Oклахомы» этого гораздо больше, и тут остаётся только снять шляпу и признать это», — приводит слова Джеймса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Материалы по теме
Всё, для Леброна плей-офф завершён. «Лейкерс» без шансов проиграли «Оклахоме»
Всё, для Леброна плей-офф завершён. «Лейкерс» без шансов проиграли «Оклахоме»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android