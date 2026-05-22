Леброн — о вылете в плей-офф: считаю, «Оклахома» просто оказалась талантливее нас

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о причинах поражения команды во втором раунде плей-офф НБА от «Оклахома-Сити Тандер». Калифорнийский клуб всухую уступил действующим чемпионам со счётом 0-4 в серии.

«Если понимать, что произошло в этом сезоне, то мы бились и выжали максимум из возможностей нашей команды. Однако если быть до конца честными, нас просто превзошли в таланте. Нас не перебегали. Не перебороли физически. Не переиграли за счёт ума. Я считаю, что «Оклахома-Сити Тандер» просто оказалась талантливее нас. У них просто намного больше таланта.

Да, возможно, было несколько владений, где мог лучше сработать баскетбольный IQ, но такое происходит по ходу любой игры. Это касается обеих команд. Думаю, были и моменты, когда уже мы переигрывали их за счёт понимания игры. Однако в конечном итоге мы уступили именно в таланте. У «Oклахомы» этого гораздо больше, и тут остаётся только снять шляпу и признать это», — приводит слова Джеймса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.