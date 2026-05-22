Леброн — самый высокооплачиваемый баскетболист в мире, Йокич — вне топ-10

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», признан самым высокооплачиваемым баскетболистом за минувший год.

Для составления списка самых высокооплачиваемых спортсменов мира в этом году Forbes отслеживал доходы, полученные в период с 1 мая 2025 года по 1 мая 2026 года, на основе бесед с десятками руководителей индустрии, агентов и других осведомлённых лиц.

Топ самых высокооплачиваемых баскетболистов по версии Forbes

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 137,8 млн.

2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 124,7 млн.

3. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — $ 103,8 млн.

4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $ 99,2 млн.

5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — $ 82,2 млн.

6. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — $ 69,3 млн.

7. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — $ 69 млн.

8. Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 68,2 млн.

9. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $ 65,2 млн.

10. Девин Букер («Финикс Санз») — $ 62,4 млн.

11. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — $ 62,3 млн.

12. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 60,9 млн.

13. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») — $ 58,6 млн.

14. Энтони Дэвис («Вашингтон Уизардс») — $ 58,1 млн.

15. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — $ 58,1 млн.

16. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс») — $ 57,9 млн.

17. Джейлен Браун («Бостон Селтикс») — $ 57,5 млн.

18. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») — $ 57 млн.

19. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — $ 56,6 млн.

20. Джеймс Харден («Кливленд Кавальерс») — $ 55,6 млн.