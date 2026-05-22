«Олимпиакос» с разницей в 18 очков обыграл «Фенербахче» и стал первым финалистом Евролиги

В пятницу, 22 мая, в Афинах, Греция, прошёл первый полуфинальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и греческий «Олимпиакос». Победу со счётом 79:61 (18:12, 15:12, 23:17, 23:20) одержал коллектив из Пирея.

Лучшим игроком в составе «Фенербахче» стал сербский центровой Никола Милутинов. Он записал в свой актив шесть очков и 12 подборов при коэффициенте полезности «+18». Также отличился американский форвард Алек Питерс, набравший 17 очков, два подбора и одну передачу.

Среди игроков «Олимпиакоса лучшим оказался американский защитник Тэйлен Хортон-Такер. На его счету 16 очков, семь подборов, три передачи при коэффициенте полезности «+23»