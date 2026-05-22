Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Олимпиакос» — «Фенербахче» результат матча 22 мая 2026, счет 79:61, 1/2 финала Евролиги 2025-2026

«Олимпиакос» с разницей в 18 очков обыграл «Фенербахче» и стал первым финалистом Евролиги
В пятницу, 22 мая, в Афинах, Греция, прошёл первый полуфинальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и греческий «Олимпиакос». Победу со счётом 79:61 (18:12, 15:12, 23:17, 23:20) одержал коллектив из Пирея.

Евролига . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 18:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
79 : 61
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, де Коло, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Сильва, Колсон, Берч

Лучшим игроком в составе «Фенербахче» стал сербский центровой Никола Милутинов. Он записал в свой актив шесть очков и 12 подборов при коэффициенте полезности «+18». Также отличился американский форвард Алек Питерс, набравший 17 очков, два подбора и одну передачу.

Среди игроков «Олимпиакоса лучшим оказался американский защитник Тэйлен Хортон-Такер. На его счету 16 очков, семь подборов, три передачи при коэффициенте полезности «+23»

Календарь «Финала четырех» Евролиги сезона-2025/2026
Сетка «Финала четырех» Евролиги сезона-2025/2026
Посетил Москву и сразу раскрыл позицию по российским клубам. Что сказал президент Евролиги
