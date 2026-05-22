Леброн вспомнил, с какими трудностями столкнулся в начале сезона-2025/2026

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, что столкнулся с трудностями в начале сезона-2025/2026.

«Всё началось с перерыва, после межсезонья, когда я боролся с болями в седалищном нерве и прочим. Поэтому пропуск тренировочного лагеря, предсезонных игр, первых 14 матчей регулярного сезона стало для меня серьёзным испытанием. Мне было тяжело.

Кроме того, в психологическом плане меня немного расстроило даже осознание того, что я могу не вернуться к своему прежнему уровню игры. Поэтому, конечно, после возвращения мне потребовалось некоторое время, чтобы снова войти в ритм и почувствовать себя в форме после столь долгого перерыва. Но как только я вошёл в игру, было приятно снова оказаться на площадке, снова быть с командой», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.