Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
УНИКС — «Зенит», результат матча 22 мая 2026, счет 83:66, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС победил в пятом матче полуфинала с «Зенитом»
Сегодня, 22 мая, в Казани состоялся матч полуфинальной стадии Единой лиги ВТБ между местным клубом УНИКС и санкт-петербургской командой «Зенит». Встреча завершилась победой казанского коллектива со счётом 83:66. Таким образом, счёт в серии теперь составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

Самым результативным игроком в составе казанской команды стал 33-летний американский центровой Джален Рейнольдс. Ему удалось набрать 21 очко, сделать, пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе сине-бело-голубых стал 28-летний защитник Георгий Жбанов. Он набрал 17 очков, сделал четыре подбора, а также отдал три передачи.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
