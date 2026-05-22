«Самое главное, чтобы он не зазнавался». Воронцевич — о Джузэнге

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался о партнёре по команде Джонни Джузэнге перед пятым матчем полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанцы обыграли петербуржцев со счётом 83:66.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

«Самое главное, чтобы он не зазнавался, потому что его очки — это работа всей команды… Понимал, что один человек, которого выводят на бросок и который реализует свои очки, — это хорошо, а командная победа — ещё лучше. Сегодня можешь набрать 20 очков, в следующей игре можешь не набрать ни одного очка, однако самое главное, чтобы твоя команда выиграла.

Назвать его лидером можно, и даже хочется помогать ему в том, чтобы он себя реализовывал, но при этом, повторюсь, чтобы не забывал про результат команды. Будет результат — все будут счастливы», — сказал Воронцевич в эфире Студии Единой лиги.

