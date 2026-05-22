«Самое главное, чтобы он не зазнавался». Воронцевич — о Джузэнге

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался о партнёре по команде Джонни Джузэнге перед пятым матчем полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанцы обыграли петербуржцев со счётом 83:66.

«Самое главное, чтобы он не зазнавался, потому что его очки — это работа всей команды… Понимал, что один человек, которого выводят на бросок и который реализует свои очки, — это хорошо, а командная победа — ещё лучше. Сегодня можешь набрать 20 очков, в следующей игре можешь не набрать ни одного очка, однако самое главное, чтобы твоя команда выиграла.

Назвать его лидером можно, и даже хочется помогать ему в том, чтобы он себя реализовывал, но при этом, повторюсь, чтобы не забывал про результат команды. Будет результат — все будут счастливы», — сказал Воронцевич в эфире Студии Единой лиги.