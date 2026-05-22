«Работа ещё не закончена». Пистиолис — о пятом матче ЦСКА с «Локо» в полуфинале ЕЛ

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями насчёт предстоящего пятого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между армейцами и краснодарской командой «Локомотив-Кубань», который пройдёт завтра, 23 мая, и начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии пока составляет 3-1 в пользу ЦСКА, и для выхода в финал московскому клубу нужно одержать победу в предстоящей игре.

«Работа ещё не закончена. Нам предстоит сложная встреча со сложным соперником. Нам нужна помощь наших болельщиков, чтобы воспользоваться преимуществом домашней площадки и завершить предстоящий матч наилучшим образом», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.