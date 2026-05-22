Михаил Кулагин высказался о второй победе УНИКСа в полуфинальной серии с «Зенитом»

31-летний защитник УНИКСа россиянин Михаил Кулагин высказался о второй победе команды в полуфинальной серии с «Зенитом». Пятый матч между клубами прошёл сегодня, 23 мая, и завершился со счётом 83:66 в пользу казанского коллектива. Таким образом, счёт в серии составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых.

«В первую очередь спасибо нашим болельщикам. Играть дома — сплошное удовольствие, отступать нам некуда, задача — выкладываться на 120%. Каждый игрок должен отдавать всё на площадке ради победы, и сегодня мы это сделали. Это была наша лучшая игра в серии.

Мы все большие профессионалы, не первый год играем в баскетбол, плей-офф — это особенное время, мы выходим с настроем на победу вне зависимости от счёта в серии. Вся команда выложилась, это наша общая победа.

Атака зависит от всех игроков на площадке, каждый должен выходить и делать свой максимум. Основной компонент — это всегда защита, из агрессивной защиты начинается получаться нападение, поэтому основное — это всегда защита», — передаёт слова Кулагина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.