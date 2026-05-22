Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Михаил Кулагин высказался о второй победе УНИКСа в полуфинальной серии с «Зенитом»

Михаил Кулагин высказался о второй победе УНИКСа в полуфинальной серии с «Зенитом»
Комментарии

31-летний защитник УНИКСа россиянин Михаил Кулагин высказался о второй победе команды в полуфинальной серии с «Зенитом». Пятый матч между клубами прошёл сегодня, 23 мая, и завершился со счётом 83:66 в пользу казанского коллектива. Таким образом, счёт в серии составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

«В первую очередь спасибо нашим болельщикам. Играть дома — сплошное удовольствие, отступать нам некуда, задача — выкладываться на 120%. Каждый игрок должен отдавать всё на площадке ради победы, и сегодня мы это сделали. Это была наша лучшая игра в серии.

Мы все большие профессионалы, не первый год играем в баскетбол, плей-офф — это особенное время, мы выходим с настроем на победу вне зависимости от счёта в серии. Вся команда выложилась, это наша общая победа.

Атака зависит от всех игроков на площадке, каждый должен выходить и делать свой максимум. Основной компонент — это всегда защита, из агрессивной защиты начинается получаться нападение, поэтому основное — это всегда защита», — передаёт слова Кулагина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
Эталонная игра от УНИКСа! Казанцы ещё поборются с «Зенитом» в полуфинале
Эталонная игра от УНИКСа! Казанцы ещё поборются с «Зенитом» в полуфинале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android