Жбанов: мы думали, дело уже сделано, мыслями были уже в финале

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал поражение от УНИКСа (66:83) в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанцы смогли сократить отставание в серии, счёт в которой — 3-2.

«Казань заслуженно сегодня забирает победу, они были более агрессивны на протяжении всей игры, мы не смогли на это ответить.

Будем искать ответы в Питере, мы ничего особенного не меняли в своей игре, но Казань стала играть жёстче. Мы думали, дело уже сделано, мыслями были уже в финале, возможно, это тоже сыграло свою роль. Будем разбирать на видео, что случилось», — передаёт слова Жбанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.