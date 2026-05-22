Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Жбанов: мы думали, дело уже сделано, мыслями были уже в финале

Комментарии

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал поражение от УНИКСа (66:83) в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанцы смогли сократить отставание в серии, счёт в которой — 3-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

«Казань заслуженно сегодня забирает победу, они были более агрессивны на протяжении всей игры, мы не смогли на это ответить.

Будем искать ответы в Питере, мы ничего особенного не меняли в своей игре, но Казань стала играть жёстче. Мы думали, дело уже сделано, мыслями были уже в финале, возможно, это тоже сыграло свою роль. Будем разбирать на видео, что случилось», — передаёт слова Жбанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

