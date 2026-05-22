Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Валенсия» — «Реал» Мадрид, результат матча 22 мая 2026, счет 90:105, 1/2 финала Евролиги 2025-2026

«Реал» Мадрид обыграл «Валенсию» и стал вторым финалистом Евролиги
Комментарии

В пятницу, 22 мая, в Афинах, Греция, состоялся второй полуфинальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором встречались испанские команды «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Победу со счётом 105:90 (28:26, 28:36, 17:24, 17:19) одержал коллектив из испанской столицы.

Евролига . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 21:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
90 : 105
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Валенсия: Бадио, Тейлор, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Альманса, Дек, Гаруба, Льюль, Фелис

Лучшим игроком в составе «Валенсии» стал испанский центровой Хайме Прадилья. Он записал в свой актив 15 очков, восемь подборов, один перехват и одну передачу при коэффициенте полезности «+23».

Среди игроков мадридского «Реала» лучшим оказался хорватский защитник Марио Хезонья. На его счету 25 очков, семь подборов, три передачи и один перехват при коэффициенте полезности «+33»

Календарь «Финала четырех» Евролиги сезона-2025/2026
Сетка «Финала четырех» Евролиги сезона-2025/2026
Легенды ЦСКА, Адетокунбо и чемпион НБА. За кого болеть в «Финале четырёх» Евролиги?
