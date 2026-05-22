«Реал» Мадрид обыграл «Валенсию» и стал вторым финалистом Евролиги

В пятницу, 22 мая, в Афинах, Греция, состоялся второй полуфинальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором встречались испанские команды «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Победу со счётом 105:90 (28:26, 28:36, 17:24, 17:19) одержал коллектив из испанской столицы.

Лучшим игроком в составе «Валенсии» стал испанский центровой Хайме Прадилья. Он записал в свой актив 15 очков, восемь подборов, один перехват и одну передачу при коэффициенте полезности «+23».

Среди игроков мадридского «Реала» лучшим оказался хорватский защитник Марио Хезонья. На его счету 25 очков, семь подборов, три передачи и один перехват при коэффициенте полезности «+33»