Перасович высказался о победе УНИКСа в пятом матче полуфинальной серии с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе казанского клуба в пятом матче полуфинальной серии с «Зенитом». Пятая игра между клубами прошла сегодня, 22 мая, и завершилась со счётом 83:66 в пользу казанского коллектива. Таким образом, счёт в серии составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых.

«Очень важная победа для нас, сейчас у нас есть возможность вернуться в серию, и мы постараемся сделать всё для этого. «Зенит» — отличная команда, но мы показали, что можем играть против них. Мы демонстрировали лучшую игру бо́льшую часть матча, и эта победа придаёт нам уверенность. Мы показали, что если хорошо играем, то у наших соперников проблемы.

Мы играли очень серьёзно сегодня, это одна из наших лучших игр полуфинала, мы хорошо провели вторую половину сегодня, однако на самом деле и во второй половине четвёртого матча в Санкт-Петербурге мы играли хорошо», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.