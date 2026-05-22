Тренер УНИКСа Перасович отреагировал на поддержку игроков ХК «Ак Барс»

Главный тренер казанской баскетбольной команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович отреагировал на поддержку игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» на матчах коллектива.

«Поражение «Ак Барса»? Знал, что они в финале, но не знал, что они проиграли, не следил тщательно за результатом, я делал свою работу.

Знаю, что в России любят хоккей, однако в моей стране спорт №1 — это футбол, но мне приятно, что ребята из «Ак Барса» ходят на наши матчи и поддерживают нас, спасибо им за эту поддержку, мы тоже их поддерживаем», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.