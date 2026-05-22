Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Радоньич прокомментировал поражение «Зенита» в пятом матче полуфинала с УНИКСом

Радоньич прокомментировал поражение «Зенита» в пятом матче полуфинала с УНИКСом
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал поражение сине-бело-голубых в пятой встрече полуфинала Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Пятый матч между клубами прошёл сегодня, 23 мая, и завершился со счётом 83:66 в пользу казанского коллектива. Таким образом, счёт в серии составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

«УНИКС играл лучше нас. Мы должны лучше подготовиться к следующей игре, сегодня во второй половине от соперника была очень силовая и контактная игра, они играли в отличную защиту, но мы потеряли контроль в нападении. Было также много ошибок в нападении, но самое главное — мы потеряли контроль над матчем. Проанализируем этот матч и будем готовы в Санкт-Петербурге.

Каждая игра — это уже другая история, можно много обсуждать что было ранее, но ключевое — это агрессия и мощная защита, УНИКС её продемонстрировал», — передаёт слова Радоньича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
Эталонная игра от УНИКСа! Казанцы ещё поборются с «Зенитом» в полуфинале
Эталонная игра от УНИКСа! Казанцы ещё поборются с «Зенитом» в полуфинале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android