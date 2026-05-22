Радоньич прокомментировал поражение «Зенита» в пятом матче полуфинала с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал поражение сине-бело-голубых в пятой встрече полуфинала Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Пятый матч между клубами прошёл сегодня, 23 мая, и завершился со счётом 83:66 в пользу казанского коллектива. Таким образом, счёт в серии составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых.

«УНИКС играл лучше нас. Мы должны лучше подготовиться к следующей игре, сегодня во второй половине от соперника была очень силовая и контактная игра, они играли в отличную защиту, но мы потеряли контроль в нападении. Было также много ошибок в нападении, но самое главное — мы потеряли контроль над матчем. Проанализируем этот матч и будем готовы в Санкт-Петербурге.

Каждая игра — это уже другая история, можно много обсуждать что было ранее, но ключевое — это агрессия и мощная защита, УНИКС её продемонстрировал», — передаёт слова Радоньича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.