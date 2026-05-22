«Перед следующей игрой мы должны быть злыми». Легионер «Зенита» Бако о поражении от УНИКСа

Бельгийский центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Исмаэль Бако поделился мыслями насчёт поражения сине-бело-голубых в пятой встрече полуфинала Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Пятый матч между клубами прошёл сегодня, 23 мая, и завершился со счётом 83:66 в пользу казанского коллектива. Таким образом, счёт в серии составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых.

— Исмаэль, вы вернулись на паркет после большой паузы. Как вы себя чувствуете?

— Физически я в порядке. Сейчас тот этап, когда, выходя на площадку, я должен показывать результат. Это плей-офф, самый важный момент сезона. Сегодня мы проиграли, и конечно, я хотел победить вместе с командой. Сегодня у нас этого не получилось, так что мы должны быть злыми и ещё более мотивированными перед следующей игрой, — сказал Бако в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.