«Ещё ничего не закончено». Центровой «Зенита» Бако — о серии с УНИКСом

Бельгийский центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Исмаэль Бако поделился мыслями насчёт полуфинальной серии с казанским УНИКСом, счёт в которой составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых. Пятый матч между клубами прошёл сегодня, 23 мая, и завершился со счётом 83:66 в пользу казанского коллектива.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

— В заключительной четверти вы допустили потерю, после чего «Зенит» окончательно потерял шансы на камбэк. Неприятно допускать такие ошибки?
— В конце концов, любая потеря, любая мелочь на этой стадии болезненна. Сейчас нужно просто извлечь из этого урок. Самое главное — не опускать голову. Именно в такие моменты, даже если у тебя плохая игра, нужно оставаться готовым, потому что следующая игра всегда важнее.

— Что можете сказать о настрое на шестую игру в Петербурге?
— Подход будет таким же. Мы выиграли три игры, значит, мы хорошая команда. Они тоже хорошая команда, мы их уважаем. Ещё ничего не закончено, — сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

