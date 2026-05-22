Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Михаил Кулагин рассказал об адаптации в УНИКСе

Комментарии

Защитник УНИКСа Михаил Кулагин рассказал, как прошла его адаптация в казанской команде.

«У нас много собраний, тренировок, дома играть при такой поддержке всегда огромное удовольствие. Я уже освоился в команде, спасибо ребятам, тренерскому штабу, я уже был в УНИКСе в 2023 году, когда мы брали чемпионство, работал с этим тренером, надо было некоторое время на адаптацию.

Я смотрю игры «Локомотива» и ЦСКА, и Евролигу смотрю, но самое главное – это наша серия и наша игра. Слова Жбанова? Мы концентрируемся на своей игре и своих мыслях и целях», – передаёт слова Кулагина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Кулагин вернулся в состав УНИКСа в апреле этого года. До этого защитник проводил сезон в «Самаре». Игрок уже выступал за УНИКС в сезоне-2022/2023, в составе которого становился чемпионом Единой лиги.

Комментарии
