С 22 по 24 мая будет проходить «Финал четырёх» Евролиги. Игры будут проводиться в Афинах (Греция). Сегодня, 22 мая, состоялись две полуфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей 1/2 финала плей-офф Евролиги 22 мая:

«Фенербахче» — «Олимпиакос» — 79:61;

«Валенсия» — «Реал» — 90:105.

Финальный матч между победителями состоится 24 мая в 21:00 мск.

Действующим чемпионом Евролиги является «Фенербахче», который в решающей встрече минувшего сезона одолел «Монако» со счётом 81:70. Бронзу взял «Олимпиакос», обыгравший другой греческий клуб, «Панатинаикос», — 97:93.