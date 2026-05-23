Перасович: мы продемонстрировали, что мы в игре, мы в серии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победную игру казанцев в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги. Игра завершилась со счётом 83:66. Таким образом, счёт в серии составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

«Конечно, непросто играть, когда на протяжении всей серии у соперника такой высокий процент трёхочковых, в третьем матче они забросили нам восемь трёхочковых только за первую половину. Но сегодня мы защищались намного лучше и вынуждали их оказываться в непривычных ситуациях, были открытые броски, однако они не попадали.

Нам нужно подготовиться к игре, есть два дня адаптироваться к их баскетболу, мы играем против отличной команды, они выглядят фаворитами, но постараемся зацепиться. Мы продемонстрировали, что мы в игре, мы в серии.

Наши баскетболисты об этом знают. Мы будем бороться, пока есть возможность. Наши игроки проходили через такой опыт, и я как тренер – тоже, мы должны быть готовы и постараемся сделать всё, что в наших силах», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

