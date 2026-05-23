Дишон Пьерр пропустит остаток плей-офф Единой лиги из-за травмы

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович раскрыл информацию, что канадский форвард Дишон Пьерр не примет участия в оставшихся матчах плей-офф Единой лиги.

«У Дишона Пьерра мышечная травма, больше в этом плей-офф мы его не увидим», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Пьерр присоединился к УНИКСу в начале сезона. За это время игрок сыграл 27 матчей, в среднем набирая 10,5 очка, 4,7 подбора, две передачи, 0,4 перехвата при коэффициенте полезности «+14,2».

В серии с «Зенитом» баскетболист сыграл четыре встречи. Лучшим по результативности оказался первый матч противостояния, в котором защитник набрал 27 очков.