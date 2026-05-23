Стали известны финалисты Евролиги-2025/2026

В ночь с 22 на 23 мая состоялись полуфинальные матчи «Финала четырёх» Евролиги сезона-2025/22026, по итогам которых определились участники встречи за титул в розыгрыше данного соревнования.

Ими стали испанский «Реал» Мадрид и турецкий «Фенербахче». Финальный матч между командами состоится 24 мая в 21:00 мск в Афинах (Греция).

В 1/2 финала турнира «Реал» был сильнее другого испанского коллектива — «Валенсии» (105:90), а «Фенербахче» переиграл «Олимпиакос» — 79:61.

Действующим чемпионом Евролиги является «Фенербахче», который в решающей встрече минувшего сезона одолел «Монако» со счётом 81:70. Бронзу взял «Олимпиакос», обыгравший другой греческий клуб, «Панатинаикос» (97:93).

