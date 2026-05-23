Радоньич — о словах Жбанова: возможно, у нас была определённая сверхуверенность

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал слова защитника команды Георгия Жбанова после поражения от УНИКСа в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги. Жбанов рассказал, что во время игры команда «мыслями была уже в финале».

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

«Георгий предположил, что команда психологически уже решила, что дело сделано, но мы играем с командой, которая была лучше нас по регулярке.

Возможно, что у нас была определённая сверхуверенность, однако это всё вероятности, единственная действительная важная причина — УНИКС играл сегодня лучше нас», – передаёт слова Радоньича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
