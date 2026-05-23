Радоньич — о словах Жбанова: возможно, у нас была определённая сверхуверенность

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал слова защитника команды Георгия Жбанова после поражения от УНИКСа в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги. Жбанов рассказал, что во время игры команда «мыслями была уже в финале».

«Георгий предположил, что команда психологически уже решила, что дело сделано, но мы играем с командой, которая была лучше нас по регулярке.

Возможно, что у нас была определённая сверхуверенность, однако это всё вероятности, единственная действительная важная причина — УНИКС играл сегодня лучше нас», – передаёт слова Радоньича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.