Финал Евролиги: когда пройдёт, во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

24 мая в Афинах, Греция, пройдёт финал Евролиги сезона-2025/2026 между греческой командой «Олимпиакос» и мадридским клубом «Реал». Начало игры запланировано на 21:00 мск.

Права на показ в России принадлежат Okko.

На стадии полуфинала «Олимпиакос» обыграл турецкий коллектив «Фенербахче» со счётом 79:61, гарантировав себе место в финале. А «Реал» в полуфинале победил испанский клуб «Валенсия» со счётом 105:90.

Действующим чемпионом Евролиги является «Фенербахче», который в решающей встрече минувшего сезона одолел «Монако» со счётом 81:70. Бронзу взял «Олимпиакос», обыгравший другой греческий клуб, «Панатинаикос», — 97:93.