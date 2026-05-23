Единая лига: расписание матчей 1/2 финала на 23 мая

В субботу, 23 мая, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 23 мая:

17:00 мск. ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (счёт серии 3-1).

На стадии 1/4 финала армейцы встречались с «Енисеем», уверенно обыграв красноярцев со счётом 3-0. Железнодорожники на предыдущем этапе столкнулись с «Бетсити Пармой», которую обыграли, не потерпев ни одного поражения, — 3-0.

Во второй полуфинальной серии играют «Зенит» и УНИКС — счёт 3-2.