ЦСКА — «Локомотив-Кубань»: во сколько начало 5-го матча полуфинала ЕЛ, где смотреть эфир

В субботу, 23 мая, на стадионе «Мегаспорт» в Москве в 17:00 мск начнётся пятая игра полуфинального противостояния в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого ЦСКА примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

Прямой эфир встречи проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, онлайн-трансляция матча будет доступна в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте» и на сайте турнира. Также эфир события будет доступен на телеплатформе Okko.

После четырёх встреч противостояния армейцы находится в шаге от выхода в финал, ведя в серии со счётом 3-1. В случае победы «Локомотива» сегодня противостояние продолжится в Краснодаре.