Тимофей Мозгов: Леброн — легенда. Он круче Майкла Джордана

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов объяснил, почему для него четырёхкратный обладатель титула Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») лучше легендарного Майкла Джордана.

«Моим любимым партнёром по игре был Леброн — легенда. Для меня он круче Джордана. Это разные эпохи, их нельзя сравнивать. Если меня спросите, я не смогу сказать, что Джордан круче, хотя он тоже легенда. Я просто знаю, как Леброн играет, как он готовится, как он общается с командой, как он всё это делает, — для меня он номер один», — приводит слова Мозгова издание Sport24 со ссылкой на эфир шоу «Кстати».