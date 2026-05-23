«Баскетбол другой — гораздо жарче». Руженцев из ЦСКА — о противостоянии с Ищенко из «Локо»

Защитник команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Самсон Руженцев высказался о противостоянии с игроком «Локомотива-Кубань» Всеволодом Ищенко в 1/2 финала, где армейцы ведут 3-1.

— Ваше противостояние с Всеволодом Ищенко. Иногда создаётся впечатление, что между вами что-то личное. Это обманчивое впечатление или действительно в пылу азарта закусываетесь персонально с ним?

— Я бы не сказал, что это что-то личное. И лично ни к кому из игроков «Локомотива» никакой неприязни не испытываю. Но это плей-офф, и, действительно, как многие видят, баскетбол другой — гораздо жарче. И поэтому всякое бывает на площадке. К Севе вообще никаких вопросов лично не имею. За пределами площадки общались, очень классный парень, и желаю ему удачи на драфте [НБА], — сказал Руженцев в эфире VK ПРО СПОРТ.