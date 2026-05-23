«Баскония» ведёт переговоры с тренером УНИКСа Перасовичем о переходе в клуб — источник

Руководство клуба Евролиги «Баскония» планирует пригласить главного тренера команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимира Перасовича на замену Паоло Гальбьяти.

«Баскония» рассматривает Велимира Перасовича в качестве замены Гальбьяти на тренерском посту в следующем сезоне. Переговоры уже ведутся», — написала испанская журналистка Ольга Лоренте со ссылкой на свою коллегу Ноэлию Гомес Миру в социальной сети Х.

61-летний хорватский специалист работает в казанском клубе с 2021 года, куда и пришёл из «Басконии». За время работы в УНИКСе Велимир признавался тренером года Единой лиги (2024), трижды тренировал команду на Матче звёзд, а в сезоне-2022/2023 помог команде стать в первый раз чемпионом турнира.