НБА представила символические защитные сборные сезона-2025/2026

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала две символические защитные сборные по итогам сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с пятёрками лучших защитников.

Первая символическая защитная сборная:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
2. Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»).
4. Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).
5. Осар Томпсон («Детройт Пистонс»).

Вторая символическая защитная сборная:

1. Бэм Адебайо («Майами Хит»).
2. Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»).
3. О Джи Ануноби («Нью-Йорк Никс»).
4. Дайсон Дэниэлс («Атланта Хоукс»).
5. Кейсон Уоллес («Оклахома-Сити Тандер»).

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Cетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
