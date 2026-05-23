Защитник Георгий Жбанов преодолел планку в 1000 очков за «Зенит»

28-летний российский профессиональный баскетболист Георгий Жбанов, играющий на позиции атакующего защитника за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», в пятом матче 1/2 финала сезона-2025/2026 c УНИКСом (66:83) преодолел планку в 1000 очков в составе сине-бело-голубых.

В матче с казанцами Георгий набрал 17 очков (2/8 cо средней дистанции, 3/6 трёхочковых и 4/4 штрафных), став самым результативным в своей команде.

Жбанов выступает в Единой лиге с 2016 года, дебютировав в турнире в составе «Пари Нижний Новгород». В 2020-м Георгий покинул Нижний Новгород и перешёл в казанский УНИКС, где отыграл до 2023 года, а затем стал представителем команды из Санкт-Петербурга.