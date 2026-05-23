ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Защитник Георгий Жбанов преодолел планку в 1000 очков за «Зенит»

Защитник Георгий Жбанов преодолел планку в 1000 очков за «Зенит»
28-летний российский профессиональный баскетболист Георгий Жбанов, играющий на позиции атакующего защитника за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», в пятом матче 1/2 финала сезона-2025/2026 c УНИКСом (66:83) преодолел планку в 1000 очков в составе сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

В матче с казанцами Георгий набрал 17 очков (2/8 cо средней дистанции, 3/6 трёхочковых и 4/4 штрафных), став самым результативным в своей команде.

Жбанов выступает в Единой лиге с 2016 года, дебютировав в турнире в составе «Пари Нижний Новгород». В 2020-м Георгий покинул Нижний Новгород и перешёл в казанский УНИКС, где отыграл до 2023 года, а затем стал представителем команды из Санкт-Петербурга.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
