Новый тренер МБА-МАИ обозначил цели команды в Единой лиге

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Сергей Вознюк высказался о целях команды, направленных на развитие московского коллектива.

«Главной целью, конечно, является развитие игроков, потому что система показывает и даёт определённое количество талантов для баскетбола. И в первую очередь мы ориентируемся на то, чтобы развивать эти таланты, чтобы игроки переходили из ДЮБЛа в молодёжную команду, а уже из молодёжки – в основную команду. И не менее важно при этом оставаться конкурентоспособными в Единой лиге. Это наши основные цели», — сказал Вознюк в студии Единой лиги в сообществе «VK ПРО СПОРТ»